Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи трех экс-беркутовцев

Мера пресечения для них изменена на личные обязательства

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства трём бывшим сотрудникам спецподразделения МВД Украины "Беркут", содержавшихся под стражей - Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко.

Соответствующее решение апелляционный суд Киева вынес в субботу, 28 декабря, рассмотрев жалобы адвокатов по мере пресечения.

Как уточняет "Украинская правда", еще двоим экс-беркутовцам - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко - мера пресечения изменена с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.Накануне генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле.

Бывших сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле протестующих на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Украинская сторона ранее подтвердила намерение передать властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР бывших сотрудников "Беркута" в рамках обмена пленными.

Киев и Донбасс должны обменяться пленными завтра, 29 декабря. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала "Интерфаксу", что Донбасс передаст украинской стороне 55 человек. В то же время источник в группе по организации минских переговоров сообщал "Интерфаксу", что Киев и Донбасс в воскресенье передадут друг другу нескольким более 200 пленных в рамках "Большого обмена", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже.