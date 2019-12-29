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Украинские пленные доставлены в пункт обмена

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пленные украинцы доставлены к контрольному пункту "Майорский", где будет проводиться обмен, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

На месте, где планируется процедура обмена, присутствуют представители Международного комитета красного креста, журналисты, представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня.

Контрольный пункт полностью закрыт для движения пешеходов и транспортных средств.

В район обмена прибыли и представители самопровозглашенной Луганской народной республики. "Мы прибыли и ждём ответа от украинской стороны о готовности", - сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

Украина ЛНР

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