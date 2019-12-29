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Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 декабря

Борьба "за каждую запятую" между "Нафтогазом" и "Газпромом", задачи нового департамента МИД РФ и рекордный счет в матче России и Канады

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Нафтогаз" и "Газпром" до сих пор не согласовали тексты соглашений. Глава украинской компании Андрей Коболев сообщил, что есть "определенный прогресс", но "борьба идет за каждую запятую". Он уточнил, что работа ведется над тремя документами: межоператорским соглашением между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", а также договором об организации транзита и мировым соглашением между "Нафтогазом" и "Газпромом".

- МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента, о создании которого было объявлено накануне. В ведомстве рассказали, что он будет заниматься международной информационной безопасностью, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.

- Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пятерым экс-сотрудникам "Беркута". Содержавшихся под стражей Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко отпустили под личное обязательство. Еще двоим - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко - мера пресечения изменена с ночного и круглосуточного домашнего ареста также на личное обязательство. После объявления вердикта у Лукьяновского СИЗО собрались около 200 противников их освобождения. Украина намерена передать экс-беркутовцев Донбассу в рамках обмена пленными.

- Россия забросила Канаде шесть безответных шайб на молодежном ЧМ по хоккею. Эта победа россиян над канадцами стала крупнейшей в истории молодежных чемпионатов мира среди игроков не старше 20 лет. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

- Британское правительство случайно опубликовало адреса тысячи лауреатов королевских наград. Среди тех, чьи адреса оказались в свободном доступе - британский музыкант Элтон Джон, бывший генпрокурор Великобритании Элисон Сондерс, экс-лидер консерваторов Иан Дункан Смит и другие. В опубликованном файле содержались полные адреса получателей наград New Year Honours 2020 года, включая номера их домов и почтовые индексы.

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