Глава "Нафтогаза" рассказал о борьбе с "Газпромом" "за каждую запятую"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины", новый оператор украинской ГТС (ОГТСУ) и "Газпром" продолжают работу над согласованием текстов соглашений во исполнение подписанного в Минске межправительственного протокола о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года, сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в фейсбуке.

"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", - написал он.

Глава украинской компании уточнил, что работа ведется над тремя документами. Первый - межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом", определяющее технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

"Нам нужны такие соглашения со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС", - подчеркнул Коболев.

Второй документ - договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом". В нем речь идет об условиях прокачки газа по украинской газотранспортной сети на определенный объем в течение следующих пяти лет. "Газпром" или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить "Нафтогаз".

"Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен "Северный поток - 2", обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", - отметил глава "Нафтогаза".

Третьим документом, который пытаются согласовать российская и украинская стороны, является мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом". Им стороны признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", - написал Коболев.

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража (эти деньги "Газпром" уже выплатил в пятницу - ИФ), отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между "Нафтогазом" и ОГТСУ.