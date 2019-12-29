Поиск

МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новый 42-й департамент российского МИДа будет заниматься международной информационной безопасностью, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях, говорится в фейсбуке ведомства.

Там уточнили, что подразделение будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в области международной информационной безопасности, курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета.

Отмечается, что департамент займется подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности.

"Подразделение будет заниматься разработкой и согласованием международных соглашений в этой сфере, курировать деятельность различных рабочих групп, координировать работу с международными организациями", - добавили в ведомстве.

Новый департамент также будет участвовать в разработке и согласовании национальных мер по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества и международных отношений, отмечается в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, которым в МИД РФ вводится 42-й департамент. Также этим указом увеличивается число сотрудников центрального аппарата российского внешнеполитического ведомства - с 3 358 человек до 3 391 человек.

МИД РФ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней

Восемь лидеров протестов в Ингушетии стали фигурантами новых уголовных дел

Путин подписал закон о ввозе незарегистрированных лекарств для адресной помощи

Президент России подписал закон о возвращении "курилок" в аэропорты

В МИД РФ появится новый департамент

В МИД РФ появится новый департамент

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году

Путин подписал закон о новых механизмах расселения аварийного жилья в России

Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

В Минобороны сообщили о начале серийных поставок систем С-500 в 2025 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');