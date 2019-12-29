Представители ЛНР выехали к месту обмена пленными с Киевом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали на контрольный пункт пропуска "Горловка-Майорск" в соседней самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) для обмена пленными с украинской стороной, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня 29 декабря мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик", - сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.

Она отметила, что накануне стороны составили окончательные списки лиц, которые будут обменяны, и выразила надежду на то, что "украинская сторона до конца выполнит свои обязательства".

По словам Кобцевой, окончательный формат обмена пленными с украинской стороной станет известен непосредственно в момент обмена.

Киев и Донбасс должны обменяться пленными сегодня, 29 декабря. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала "Интерфаксу", что Донбасс передаст украинской стороне 55 человек. В то же время источник в группе по организации минских переговоров сообщал "Интерфаксу", что Киев и Донбасс в воскресенье передадут друг другу нескольким более 200 пленных в рамках "Большого обмена", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже.