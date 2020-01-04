Боевики в Идлибской зоне провели 16 обстрелов сирийских населенных пунктов

Хмеймим (Сирия). 4 января. INTERFAX.RU - Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге в субботу.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Мембидж, Кораби - Сусан - Кула - Дербазин - Бадия - Джибна - Дикманташ - Салиб - Мутлуджа - Сифтек - Кораби в провинции Алеппо; Камишлия - электростанция Мабрук, Айн-Иса - Тель-Эс-Самен - Гэс - Эт-Табка - Бир-Хвем - Кабиш - Абу-Суса - Друбия - Айн-Иса в провинции Хасеке", - сказал Боренков.

Вместе тем он отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 16 обстрелов, уточнил генерал.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Муканис-Эд-Дувайри, Алеппо провинции Алеппо; Кульджок, Кермель, Калаз-Тахтани, Сараф, Джанаджик провинции Латакия; Хан-Шейхун, Эс-Салихия, Зайтуна, Дждайдет-Нуаф провинции Идлиб; Дар-Хардата, Кара-Джурн, Телль-Метвази провинции Хама", - отметил Боренков.