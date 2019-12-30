Лидер КНДР потребовал принять меры для обеспечения суверенитета страны

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нынешняя ситуация требует принятия мер, в том числе наступательных для обеспечения безопасности и суверенитета КНДР, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Руководитель выступил на проходящем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. "Он, подчеркнув необходимость принятия позитивных и наступательных мер для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны, как того требует нынешняя ситуация, поставил задачи перед министерствами иностранных дел, военной промышленности и вооруженных сил КНДР", – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын также "подробно изложил направления борьбы за обеспечение решительного поворота в развитии экономики страны и повышении уровня жизни народа".

В понедельник, как запланировано, пленум продолжит свою работу.