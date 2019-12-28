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ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ГА ООН на своем последнем пленарном заседании в текущем году приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.

Документ "Противодействие использованию информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях" поддержали 79 стран, 60 государств, в том числе США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Украина, проголосовали "против", решили воздержаться 33 страны.

ООН

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