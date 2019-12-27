Поиск

СМИ КНДР обвинили Южную Корею в отсутствии прогресса в межкорейских отношениях

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Северокорейский сайт Uriminzokkiri выступил с критикой в отношении Сеула, обвинив Южную Корею в зависимости от США.

"Причина, по которой межкорейские связи в этом году не продвинулись ни на шаг вперед, заключается в чрезмерной зависимости Южной Кореи от иностранных государств...", - говорится в статье, опубликованной порталом.

Уточняется, что в центре застопорившегося прогресса в межкорейских отношениях находятся США, которые "злобно манипулируют двумя Кореями, заставляя их подчиняться своим требованиям и интересам, и несут ответственность за раскол нации."

Отмечается, что 2018 год был годом "динамичных изменений, беспрецедентных за 70 лет истории разделенного Корейского полуострова". Между тем, уходящий год, по мнению редакции, развивался иначе и люди "оглядываются на 2019 год с разочарованием и яростью".

В прошлом году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита и договорились ослабить напряженность на Корейском полуострове, улучшить связи и расширить трансграничный обмен и сотрудничество между двумя странами.

Однако многие из договоренностей так и не были реализованы на фоне застопорившихся переговоров по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном.

КНДР Южная Корея

Новости по теме

Новости

Близ Алма-Аты приостановили полеты Fokker-100 до выяснения причин катастрофы

Семь человек погибли при крушении самолета в Алма-Ате

Семь человек погибли при крушении самолета в Алма-Ате

Нетаньяху официально победил на выборах главы "Ликуда"

Ушел советник Boeing, занимавшийся крушениями 737 MAX

Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Украина заключила контракты на поставку второй партии американских Javelin

Москва назвала странными претензии Берлина к РФ в рамках "дела Хангошвили"

Москва назвала странными претензии Берлина к РФ в рамках "дела Хангошвили"

Киев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабря

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

WSJ оценила в $75 млрд помощь компании Huawei от правительства Китая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');