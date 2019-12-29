СМИ сообщили о планах Японии модернизировать систему ПРО для перехвата ракет КНДР

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В следующем году министерство обороны Японии планирует приступить к модернизации своей системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы обеспечить способность перехватывать северокорейские баллистические ракеты, сообщает газета Sankei.

По данным издания, усовершенствовать предполагается существующий японский комплекс ПРО, оснащенный зенитными ракетами средней дальности SAM-4. Ожидается, что работы по модернизации займут не менее трех лет.

Газета указывает, что модернизация будет проведена, чтобы японские системы ПРО смогли перехватывать северокорейские баллистические ракеты малой дальности, созданные на основе российских "Искандеров". Дело в том, что имеющиеся у Токио комплексы в настоящее время не способны перехватывать низко летящие ракеты, которые к тому же могут неожиданно менять траекторию полета.

В текущем году Северная Корея провела 13 испытаний ракет. Также КНДР исключила денуклеаризацию из повестки переговоров с США и пообещала Вашингтону "рождественский подарок".