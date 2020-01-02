Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

Депутаты турецкого парламента на заседании Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию, сообщает агентство "Анадолу".

Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в четверг "Интерфаксу", что появление турецких военных в Ливии только усугубит ситуацию в этой стране "и вряд ли будет способствовать разрешению проблем". Он считает, что "проблемы будут накапливаться дальше, и конечно, самый главной жертвой в этих событиях будет сам ливийский народ".

В связи с этим, отметил Новиков, "России придется выстраивать свою политику на этом направлении с учетом всех факторов". "Я убежден в том, что нашим дипломатическим службам вновь придется думать, как активизировать свои усилия на этом направлении", - добавил первый зампред комитета.

Ранее сообщалось, что законопроект, предусматривающий военную помощь Анкары властям Ливии, поступил в высшее законодательное собрание Турции 30 декабря. До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил данный законопроект на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден 7 или 8 января.

Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

По данным СМИ, в декабре 2019 года правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эрдоган ранее несколько раз говорил о том, что в Ливии действуют бойцы ЧВК "Вагнер" из России, которые, по его словам, воюют на стороне Хафтара.