Что произошло за сутки: четверг, 2 января

Гибель главы Генштаба тайваньской армии в авиакатастрофе, отказ Нидерландов использовать название "Голландия" и одобрение Анкарой решения об отправке турецких военных в Ливию

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ. По словам Кулебы, Киев намерен это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам. Вице-премьер рассказал, что власти Украины намерены добиться того, чтобы Россия в лице "Газпрома" не смогла больше использовать газ как инструмент для шантажа Киева и для подкупа украинских элит.

- МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию россиян из зон ЧС. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В МЧС пояснили, что такие изменения необходимы ради "сохранения жизни и здоровья граждан", а также для того, чтобы сделать эвакуацию из зон ЧС более оперативной.

- Начальник Генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета, в котором он находился. Инцидент произошел в горах недалеко от столицы региона Тайбэя. По данным СМИ, всего в результате крушения воздушного судна погибли восемь человек, пятеро выжили.

- В Турции семь человек были задержаны в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Известно, что четверо из задержанных работают пилотами. Японские правоохранительные органы подозревают, что Гон, уехавший из Японии в Ливан, сделал это незаконно. В связи с этим прокуратура провела обыски в доме бывшего топ-менеджера в Токио после его отъезда.

- Нидерланды с начала 2020 года прекратили использовать название "Голландия" в качестве символа страны на ее официальном логотипе. Для страны придумали новый логотип с символическим изображением тюльпана и словом Netherlands - названием Нидерландов на английском языке. Авторы нового символа государства пояснили, что слово "Нидерланды" ассоциируется с инновациями, в то время как "Голландия" - с мельницами, сырами и тюльпанами.

- Латвия сочла главными вызовами для безопасности стран Балтии усиление военных возможностей России и ее военные провокации в регионе. Такие выводы были опубликованы в ежегодном докладе главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича. Авторы документа предупредили, что "с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами" ситуация с безопасностью в Балтийском регионе может измениться за очень короткое время.

- Анкара одобрила отправку турецких военных в Ливию для помощи местному Правительству национального согласия. Соответствующее решение в четверг принял парламент Турции. В Госдуме РФ заявили, что появление турецких военных в Ливии только усугубит ситуацию в этой стране и вряд ли поможет решению накопившихся там проблем.