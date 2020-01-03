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Москва призвала США отказаться от незаконных методов достижения своих целей

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ситуацию в связи с убийством американскими военными командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани обсудил в пятницу по телефону с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", - говорится в сообщении МИДа на его сайте.

Российский министр указал, что "данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив - ведет к новому витку эскалации".

Как подчеркивают на Смоленской площади, "Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров".

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

США Иран КСИР Касем Сулеймани Майк Помпео Сергей Лавров

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