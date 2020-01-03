Москва призвала США отказаться от незаконных методов достижения своих целей

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ситуацию в связи с убийством американскими военными командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани обсудил в пятницу по телефону с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", - говорится в сообщении МИДа на его сайте.

Российский министр указал, что "данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив - ведет к новому витку эскалации".

Как подчеркивают на Смоленской площади, "Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров".

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.