Помпео обсудил с Лавровым американскую операцию в Багдаде

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил, что провел с главой МИД России Сергеем Лавровым телефонные переговоры, посвященные обстоятельствам ликвидации в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

"Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и я обсудили решительные оборонительные меры (президента США - ИФ) Дональда Трампа, предпринятые в Багдаде для защиты жизней американцев", - написал он в твиттере.

"Я подчеркнул, что деэскалация (ситуации - ИФ) - это принципиальная цель Соединенных Штатов", - добавил Помпео.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and I discussed the decisive defensive action @realDonaldTrump employed in Baghdad to protect American lives. I emphasized that de-escalation is the United States" principal goal. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 января 2020 г.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

В МИД России заявили, что убийство Сулеймани приведет к росту напряженности во всем регионе.