Защита сработала на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС и отключила его

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в субботу в 05:04 местного времени (06:04 по Москве) отключен от энергосети после срабатывания автоматической защиты, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как отметили в пресс-службе, причины срабатывания защиты выясняются.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

По данным компании-оператора, суммарная мощность генераторов составляет 2 тыс. 40 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, отметили в пресс-службе.