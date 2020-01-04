Зариф провел телефонные переговоры с коллегами из России, Турции и Китая

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел в субботу серию переговоров по телефону: с коллегами из России, Турции, Таджикистана, Китая, а также - с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщает иранское агентство ISNA.

Темой переговоров стала региональная и международная обстановка после гибели в Ираке в результате американского авиаудара командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

По сообщению агентства, собеседники Зарифа выразили соболезнования в связи со смертью Сулеймани.

Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство США Сулеймани будет военная акция.

Иранский генерал погиб во время нанесенного США авиаудара близ аэропорта Багдада. Как сообщил Пентагон, операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Похороны Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Кермане.