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Зариф заверил в начале конца присутствия США в Западной Азии

Дубай. 5 января. INTERFAX.RU - Как начало конца присутствия США в западноазиатском регионе охарактеризовал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф информацию представителей американской администрации по поводу последних событий вокруг Ирана.

"24 часа назад надменный клоун, рядящийся в личину дипломата, заявил, что народ в городах Ирана танцует. Сегодня тысячи наших гордых иранских братьев и сестер предоставили ему свой ответ на собственной земле", - написал министр в своем твиттере.

Так он прокомментировал сообщение госсекретаря США Майка Помпео, который в твиттере разместил видео демонстрации протеста против убийства американскими военными в Ираке командира спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, снабдив видеоролик подписью: "Иранцы в городах танцуют".

"Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался", - сделал вывод Зариф.

Как сообщалось, конец американского присутствия в регионе в связи с убийством Сулеймани предрек также командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.

"За убийство принявшего мученическую смерть генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", - пообещал он в интервью иранскому государственному телевидению.

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