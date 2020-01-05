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В Иран доставили тело убитого генерала Сулеймани

Дубай. 5 января. INTERFAX.RU - Тело погибшего в Ираке командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в воскресенье доставлено в Иран, сообщила государственная иранская телерадиокомпания IRIB.

В настоящее время проходит церемония прощания, похороны военачальника намечены на понедельник, 7 января.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

Убийство командира "Кудс" вызвало волну гнева и возмущения в Иране, Тегеран обещал дать решительный ответ на действия вашингтонской администрации.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

"За убийство принявшего мученическую смерть генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", - пообещал он в интервью иранскому государственному телевидению.

Командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири также заявил о готовности находящихся под его командованием сил к нанесению ударов по американским целям.

"Военно-морские силы КСИР готовы и с нетерпением ждут продолжения того дела, ради которого мученически погиб Касем (Сулеймани - ИФ), чтобы взять реванш у исполнителей, виновников и сторонников этого преступления, продемонстрировать революционный гнев исламского мира по отношению к сионистскому и американскому засилью", - говорится в распространенном заявлении военачальника, публикуемом агентством "Фарс".

По словам адмирала, "флот ждет приказа, чтобы начать исполнение указаний верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи - ИФ)".

Ранее Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

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