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Парламент Ирана признал все ВС США террористическими

Парламент Ирана признал все ВС США террористическими
На прощании с Касемом Сулеймани в Тегеране
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Парламент Ирана во вторник принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщает агентство Tasnim.

Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Как сообщалось, операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Накануне в Тегеране миллионы людей приняли участие в траурной церемонии, посвященной убитому генералу.

Иран США Касем Сулеймани

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