РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США обвинили Россию и Китай в блокировке заявление Совета Безопасности ООН, в котором предлагалось осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

"Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированного Ираном нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря. (. . .) Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили выпустить заявление", - говорится в комментарии постпредства США при ООН, размещенном на сайте.

Отмечается, что Россия и Китай своими действиями "ставят под сомнение авторитет Совета".

"Как мы уже продемонстрировали, мы не потерпим нападений на американский персонал и собственность США и решительно отреагируем на них, чтобы защитить наши интересы, граждан и союзников", - подчеркивается в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что "на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран".

Штурм посольства США в Багдаде

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, 31 декабря предприняли попытку штурма американского посольства в Багдаде. После похорон скорбящие направились в "зеленую зону" города, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до американского посольства.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали здание бутылками для воды. Протестующие также вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой США ранее нанесли удары.

Десяткам протестующих удалось, снеся ворота, прорваться на посольскую территорию. Оттуда были видны языки поднимающегося пламени. В результате против демонстрантов был применен слезоточивый газ, были слышны звуки выстрелов и рев сирены. По сообщению ряда СМИ, сотрудникам посольства пришлось укрыться в специальном бронированном помещении и там дожидаться восстановления безопасности на территории дипмиссии. Данных о пострадавших в результате инцидента дипломатах не поступало. В итоге ситуация в районе посольства нормализовалась.

Трамп заявил, что за этой атакой стоит именно Иран.

Пентагон ранее сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии. В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Этому предшествовала серия нападений на военные базы в Ираке, в частности иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару.