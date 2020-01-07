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Иранцы пришли попрощаться с генералом Сулеймани в его родном городе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В родном городе убитого в ходе спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани - в Кермане - проходит церемония прощания с ним, передают иранские и западные СМИ.

Эта церемония прощания станет финальной перед погребением Сулеймани. Похороны иранского генерала, как ожидается, состоятся с 14:00 по местному времени (13:00 по Москве) до 16:00 на кладбище мучеников в Кермане.

В миреМиллионы людей в Тегеране приняли участие в траурной церемонии, посвященной СулейманиЧитать подробнее

По данным иранского агентства Mehr, на улицах Кермана собрались "миллионы иранцев", чтобы почтить память Сулеймани в день его похорон. С собой они принесли портреты генерала. Многие из них скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

В Керман, расположенный на юго-востоке Ирана, останки погибших привезли во вторник утром. Еще несколько траурных церемоний уже прошли в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране и Куме.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно в пятницу, 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Иран Касем Сулеймани

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