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В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Иране подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам за спецоперацию в Багдаде, в ходе которой были убиты видные иранские военные деятели, сообщает Tasnim.

С докладом об этом во вторник выступил секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани. Он заявил, что "самый слабый из сценариев мог бы стать для США историческим кошмаром".

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"Если американские военнослужащие добровольно не покинут наш регион, мы сделаем так, что их тела вывезут в горизонтальном положении", - сказал секретарь.

Шамхани не стал уточнять подробности этих сценариев.

В минувшую пятницу стало известно о гибели в Багдаде главы Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты - это военное преступление". По его словам, "конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".

Иран США Касем Сулеймани

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