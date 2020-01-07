В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Иране подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам за спецоперацию в Багдаде, в ходе которой были убиты видные иранские военные деятели, сообщает Tasnim.

С докладом об этом во вторник выступил секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани. Он заявил, что "самый слабый из сценариев мог бы стать для США историческим кошмаром".

"Если американские военнослужащие добровольно не покинут наш регион, мы сделаем так, что их тела вывезут в горизонтальном положении", - сказал секретарь.

Шамхани не стал уточнять подробности этих сценариев.

В минувшую пятницу стало известно о гибели в Багдаде главы Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты - это военное преступление". По его словам, "конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".