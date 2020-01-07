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Число жертв давки на прощании с Сулеймани увеличилось до 40 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 40 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось, что жертвами стали порядка 30-35 человек.

Кроме того, увеличилось число пострадавших - со 190 человек до 213.

Во вторник в иранском городе Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания и похороны Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде.

Иран Касем Сулеймани

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