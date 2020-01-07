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В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли 35 человек

В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли 35 человек
На церемонии похорон Касема Солеймани в городе Керман
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Порядка 35 человек погибли в давке на похоронах командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в городе Керман в Иране, сообщает во вторник иранское ТВ.

Кроме того, не менее 48 человек получили травмы.

Ранее иранское телевидение со ссылкой на службы неотложной помощи сообщило, что несколько человек погибли и получили травмы.

Пока не сообщается число иранцев, вышедших на улицы Кермана, чтобы принять участие в траурной церемонии. Вероятно, речь идет о тысячах человек.

Однако, по данным агентства Associated Press, накануне в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

О гибели генерала Сулеймани, а также еще нескольких человек, включая замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, в Багдаде стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Новый командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами, выступая перед собравшимися на улицах иранцами, пообещал "сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты" за убийство Сулеймани.

В Керман, расположенный на юго-востоке Ирана, останки погибших привезли во вторник утром. Еще несколько траурных церемоний уже прошли в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране и Куме.

Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани.

Иран Касем Сулеймани

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