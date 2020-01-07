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Американские прокуроры потребовали лишения свободы для Флинна

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура США рекомендовала осудить Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по безопасности, к шести месяцам лишения свободы, сообщила во вторник The New York Times.

Флинна обвинили в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Ранее, в конце 2017 года, он согласился сотрудничать со следствием, признался в даче ложных показаний ФБР и предоставил много информации. За это прокуроратура хотела рекомендовать суду проявить к нему снисхождение.

В прошлом году бывший помощник Трампа сменил адвокатов и утверждает, что ФБР проводит политически ангажированное расследование.

Адвокаты Флинна заявили, что их подзащитный всячески сотрудничает с прокуратурой.

Майкл Флинн

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