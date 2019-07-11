Зятя Трампа опросят по делу о возможном препятствовании правосудию президентом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Юридический комитет Палаты представителей США проголосовал за то, чтобы направить советнику Трампа его зятю Джареду Кушнеру повестку для дачи разъяснений в Конгрессе в рамках расследования возможного препятствования правосудию со стороны президента Дональда Трампа.

Агентство Associated Press (AP) уточняет, что соответствующая резолюция комитета, принятая в четверг 21 голосами против 12, требует от 12 человек дачи показаний, а также предоставления документов.

Все эти лица, отмечает AP, фигурировали в расследовании бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, посвященного российскому вмешательству в выборы 2016 года.

Среди этих лиц - экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, бывший руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, экс-генпрокурор США Джефф Сешнс и бывший заместитель генерального прокурора Род Розенстайн.

Таким образом, общее число лиц, которые должны получить повестку от юридического комитета, составляет теперь 17.

Кроме этого, отмечает AP, комитет проголосовал за то, чтобы затребовать информацию об иммиграционной политике администрации Трампа, включая проблему разделения семей иммигрантов на южной границе США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Мюллер также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Тем не менее, ранее стало известно, что Мюллер будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США 17 июля.