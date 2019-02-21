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WP анонсировала передачу генпрокурору США доклада по "российскому делу" на следующей неделе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента 2016 года подходит к концу, доклад о нем может быть готов в ближайшие дни, сообщает в четверг газета The Washington Post.

"(Спецпрокурор Роберт) Мюллер может передать свой доклад генпрокурору Уильяму Барру на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам неназванного советника Трампа, на которого ссылается газета, у близких сторонников президента существуют опасения, что в докладе может содержаться информация, которая рискует нанести политический урон его репутации.

Согласно информации другого источника издания, до утверждения сенатом США кандидатуры Барра на посту генпрокурора США с ним были проведены беседы по вопросам, связанным с докладом по итогам расследования. Газета подчеркивает, что неясно, насколько детальным будет доклад Мюллера и подготовленные на его основе генпрокурором США выводы.

Газета подчеркивает, что завершение этого расследования, тем не менее, не означает конец расследованиям, так или иначе связанным с президентом. Сам Трамп неоднократно называл это расследование "охотой на ведьм".

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на лиц, знакомых с планами властей, сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер вскоре закончит работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Затем Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Барру, а он, в свою очередь, подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Тем не менее, правила, регламентирующие работу спецпрокурора, не требуют передавать первоначальный "конфиденциальный" доклад Мюллера, предназначенный лично Барру, в Конгресс или обнародовать его.

Спецпрокурор Мюллер в мае 2017 года начал расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. За это время в рамках расследования обвинения по разным статьям были выдвинуты против 34 человек, из них шесть советников или других сотрудников Трампа признали свою вину.

Среди них - экс-советник по нацбезопасности США Майкл Флинн, старший сотрудник кампании Трампа Рик Гейтс, бывший советник кампании Джордж Пападопулос, а также бывший адвокат президента Майкл Коэн и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Теги: США, Роберт Мюллер

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