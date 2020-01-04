СМИ узнали о негодовании Трампа из-за пропущенного звонка от Путина в 2017 году

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в январе 2017 года отругал своих высокопоставленных сотрудников, когда узнал, что с ним пытался поговорить по телефону президент России Владимир Путин, однако переговоры не удалось оперативно организовать, сообщает Business Insider со ссылкой на книгу известного журналиста Питера Бергена.

В книге "Трамп и его генералы: цена хаоса", утверждается, что инцидент произошел 27 января 2017 года во время ланча в Вашингтоне с Терезой Мэй, занимавшей тогда пост премьера Великобритании. Автор заявляет, что получил информацию от действующих и бывших американских официальных лиц.

Мэй спросила Трампа, говорил ли он с Путиным с тех пор, как приступил к работе на посту президента США. Трамп ответил отрицательно. Услышав это, Майкл Флинн, работавший советником президента по нацбезопаности, вмешался в разговор и сообщил Трампу, что Путин пытался ему позвонить.

"Господин президент, мы как раз сейчас занимаемся организацией этого разговора. Президент Путин позвонил несколько дней назад, но мы пока не смогли включить эти переговоры в ваш рабочий график", - сказал Флинн, слова которого приводят источники автора книги.

Трамп отреагировал на это резко. "Вы шутите? Путин пытался дозвониться, а вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали?", - спросил президент США.

Флинн попытался объяснить, что поступило много запросов на телефонные переговоры с Трампом, и потому в Белом доме пытаются "определить, с кем вы будете разговаривать".

Трамп же назвал Путина "единственным человеком, который может нас уничтожить". Позже он вернулся к теме телефонного разговора с российским лидером и отчитал подчиненных ща нерасторопность.

"Что это за бред? Как это возможно, чтобы Путин звонил мне, а вы - не соединили его? Я не понимаю, о чем вы думали", - сказал он группы высокопоставленных сотрудников Белого дома.

В итоге в конце января телефонный разговор Трампа с Путиным все же состоялся, напоминают американские СМИ.

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