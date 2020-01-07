Путин на встрече с Асадом констатировал обострение ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин констатирует обострение ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы с вами договаривались, что увидимся, не откладывая в долгий ящик. Есть о чем поговорить. Имею ввиду и ситуацию, которая развивается в Сирийской Арабской Республике, и вообще в целом в регионе. Мы видим, что она, к сожалению, в регионе обостряется", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.

Говоря о Сирии, Путин отметил усилия Асада и совместные действия, благодаря которым ситуация в республике кардинально поменялась.

"Ситуация не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, Сирии как государства, целостной страны", - сказал он.

При этом Путин отметил: "Но проблем ещё очень много: на Севере страны, и на Востоке, на Северо-западе".

"Но что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску - жизнь возрождается, много транспорта на улице магазины работают, кафе", - заметил президент РФ.

Путин отметил, что еще много предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики. "Рад возможности встретиться с вами", - сказал в заключении своей речи президент РФ.

Видеозапись встречи Путина и Асада опубликована на youtube-канале сирийского информационного агентства SANA.