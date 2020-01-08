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Дипломатам США запретили встречаться с иранской оппозицией

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео направил телеграмму всем американским представительствам за рубежом с приказом дипломатам не встречаться с иранскими оппозиционными группами без специального одобрения, сообщил CNN.

"Многие изгнанные иранские оппозиционные группы пытаются регулярно привлекать американских чиновников, чтобы получить хотя бы видимость молчаливой поддержки и повысить свою узнаваемость и влияние. Прямое взаимодействие правительства США с этими группировками может оказаться контрпродуктивным для нашей политической цели поиска всеобъемлющего соглашения с иранским режимом, направленного на устранение его дестабилизирующего поведения", – цитирует телеканал телеграмму Помпео.

В документе перечислен ряд иранских оппозиционных групп, в том числе Организация моджахедов иранского народа (МЕК), общение с которыми запрещено без специального разрешения.

Учитывая рост напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как в результате удара американского беспилотника погиб генерал Касем Сулеймани, телеграмма Помпео дает понять, что администрация президента США Дональда Трампа стремится избежать обвинений в том, что она вступает в сговор с оппозицией для смены режима в Иране.

Иран США

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