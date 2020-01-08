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Число жертв давки на прощании с Сулеймани увеличилось до 56 человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 56 человек погибли в результате давки, возникшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани, убитым в результате удара американского беспилотника, сообщил телеканал IRINN.

35 мужчин и 21 женщина погибли, еще 213 человек получили ранения во время траурной процессии по Касему Сулеймани, проходившей в его родном городе Керман.

Десятки тысяч людей вышли на улицы города, чтобы почтить память убитого генерала.

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

Иран Касем Сулеймани

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