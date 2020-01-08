Что случилось этой ночью: среда, 8 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке. При ракетном обстреле никто не погиб, американская сторона раздумывает над ответным шагом. Корпус стражей Исламской революции организовал удар после того, как США убили генерала Касема Сулеймани.

– Самолет "Международных авиалиний Украины" разбился после вылета из Тегерана. Все люди на борту, не менее 170 пассажиров и членов экипажа, погибли. Предположительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

– Владимир Путин прибыл в Стамбул. Перед этим он совершил внезапный экспресс-визит в Дамаск и встретился с Башаром Асадом. В среду Путин должен официально запустить газопровод "Турецкий поток".

– Солдат НАТО устроил дебош в спа-центре в Таллине. Сотрудникам центра пришлось вызвать полицию.