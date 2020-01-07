Поиск

Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщил портал Delfi.

"Солдат начал буянить и нападал как на работников СПА, так и на других посетителей. На место была вызвана полиция", – говорится в сообщении.

Представитель департамента полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что правоохранительные органы получили вызов ночью в субботу.

На данный момент полиция никаких дел не возбуждала, передали из PPA.

В свою очередь в штабе боевой группы НАТО порталу сообщили, что знают об инциденте с военнослужащим альянса. Пока штаб не комментирует происшествие.

Таллин Эстония НАТО

Новости по теме

Новости

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Президент России прибыл из Дамаска в Стамбул

Что произошло за день: вторник, 7 января

НАТО выведет некоторое число военных из Ирака

Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

Помпео разъяснил, как Трамп принимал решение об операции в Багдаде

Посольство Таджикистана не подтвердило гибель своих граждан на пожаре в Раменском

В Иране насчитали 50 жертв давки на прощании с генералом Сулеймани

В Иране насчитали 50 жертв давки на прощании с генералом Сулеймани

США начали готовиться к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');