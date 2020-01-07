Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщил портал Delfi.

"Солдат начал буянить и нападал как на работников СПА, так и на других посетителей. На место была вызвана полиция", – говорится в сообщении.

Представитель департамента полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что правоохранительные органы получили вызов ночью в субботу.

На данный момент полиция никаких дел не возбуждала, передали из PPA.

В свою очередь в штабе боевой группы НАТО порталу сообщили, что знают об инциденте с военнослужащим альянса. Пока штаб не комментирует происшествие.