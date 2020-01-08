Власти Ирана заявили о гибели 176 человек при падении Boeing
По данным СМИ, большинство погибших - граждане Ирана
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - По уточненным данным, на борту разбившегося в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают в среду СМИ со ссылками на иранские власти.
По их данных, большинство погибших - граждане Ирана.
Информацию подтвердил МИД Украины. Сотрудники посольства Украины в Тегеране собирают информацию о пассажирах.
Лайнер перестал выхолить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.
Как ранее сообщали иранские СМИ, крушение произошло по "техническим причинам". Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что пока не ясно, на каком основании был сделан такой вывод.
Спикер гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сказал, что на месте крушения самолета на юго-западе Тегерана в данный момент работает следственная группа. По его словам, после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни он разбился между Парандом и Шахрияром.