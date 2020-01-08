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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Причиной крушения украинского самолета в Иране названо возгорание двигателя

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Причиной катастрофы самолета украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.

В сообщении отмечается, что возгорание двигателя было вызвано техническими неполадками.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Тегеран

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