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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

На место авиакатастрофы возле Тегерана выехал украинский консул

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Создана оперативная кризисная группа по выяснению причин катастрофы пассажирского "Боинга" Международных авиалиний Украины (МАУ) под Тегераном, сообщил премьер страны Алексей Гончарук.

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"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - написал он в Телеграм-канале утром в среду.

Гончарук подчеркнул, что уточняется количество граждан Украины, которые находились на борту.

"По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа, - сказал он. - Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что в среду утром пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, все пассажиры и экипаж погибли.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Тегеран Украина МАУ Boeing-737

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