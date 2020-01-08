В посольстве Украины пока исключили версию теракта в крушении Boeing

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - По предварительной информации, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана по техническим причинам, пока версия теракта исключается, заявили в посольстве Украины в Иране.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении на сайте посольства в среду.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский просит воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране.

"Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал он в фейсбуке.

Зеленский также сообщил, что уже подготовлены спецборты для отправки в Тегеран для вывоза погибших.

"Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - отметил президент.

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Находившиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.