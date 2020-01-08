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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Киеве уточнили, что в крушении Boeing в Иране погибли 177 человек

В Киеве уточнили, что в крушении Boeing в Иране погибли 177 человек
На месте падения самолета в пригороде Тегерана
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - 177 человек - 168 пассажиров и 9 членов экипажа - были на борту Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего в среду крушение в Иране, уточнили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", - сообщается на сайте СНБО в среду.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран - Киев, разбился в районе аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета.

Ранее СМИ со ссылками на иранские власти сообщали, что на борту находились 167 пассажиров.

Информацию о катастрофе подтвердил МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Тегеран Украина МАУ Boeing-737

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