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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Россиян на борту разбившегося в Иране самолета не было

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не было, заявили в посольстве РФ в Тегеране в среду.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказали, что на борту упавшего самолета находились 177 человек. По его данным, среди них были 11 украинцев.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Украина МАУ Boeing-737

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