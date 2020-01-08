Россиян на борту разбившегося в Иране самолета не было

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не было, заявили в посольстве РФ в Тегеране в среду.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/TtqpqBigET — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 8 января 2020 г.

Самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказали, что на борту упавшего самолета находились 177 человек. По его данным, среди них были 11 украинцев.