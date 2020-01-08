В Киеве заявили об 11 украинцах на борту разбившегося в Тегеране лайнера

На месте катастрофы украинского самолета в Иране Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - 11 граждан Украины находились на борту самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение в Иране. Таковы последние данные Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - сообщила пресс-служба СНБО в фейсбуке.

Сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов, подтверждает информацию об 11 погибших в результате авиакатастрофы гражданах Украины.

В сообщении сервиса в твиттере говорится, что 73 из общего числа погибших - граждане Канады, 71 - граждане Ирана, 8 - граждане Швеции, 6 - граждане Афганистана, 4 - граждане Германии, 3 - граждане Великобритании.

Иранское агентство ISNA тоже обнародовало список тех, кто был на борту.

Согласно спискам, украинцы, находившиеся на борту - Ольга Кобюк, Елена Малахова, Игорь Матков, Денис Лыхно, Сергей Хоменко, Екатерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин.

Ранее в СНБО Украины рассказали, что на борту упавшего самолета находились 177 человек.

Как заявили в посольстве Украины в Иране, по предварительной информации, Boeing потерпел крушение по техническим причинам, пока версия теракта исключается. Иранские СМИ со ссылкой на представителя аэропорта назвали причиной катастрофы украинского самолета возгорание двигателя.

Самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду.