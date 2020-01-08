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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии авиакатастрофы

Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии авиакатастрофы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Украинское посольство в Иране уточнило свою позицию о причинах крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - указывается в обновленном сообщении на сайте посольства.

Ранее в посольстве сообщали, что, по предварительной информации, причиной крушения стала авария двигателя.

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В свою очередь координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на пресс-брифинге не назвал возможные причины катастрофы самолета, уточнив лишь, что в Иране сейчас работает комиссия, которая их и расследует.

"Версий пока что тоже нет, поскольку это только что случилось", - заявлял он.

Украинский "Боинг" авиакомпании "МАУ", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду, 8 января 2020 года, после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Граждан России среди погибших нет.

После катастрофы Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Тегеран Украина МАУ Боинг

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