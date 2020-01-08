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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Киев временно запретил полеты украинских авиакомпаний над Ираном

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Украина ввела временное ограничение авиаперелетов над территорией Ирана, сообщил премьер Алексей Гончарук.

"До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", - заявил он в среду на брифинге.

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Гончарук в своем фейсбуке сообщил, что украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана с 00:00 9 января до выяснения причин катастрофы.

При этом премьер подчеркнул, что Украина должна участвовать в расследовании причин падения самолета авиакомпании МАУ.

"Мы знаем, что иранская комиссия - специальный орган, существующий в этой стране, - начала расследование (причин падения самолета - ИФ). Мы уже уведомили их о том, что украинские эксперты должны быть участниками этих процессов и предварительно мы не видим никаких преград для этого", - отметил он.

По его словам, Украина готова доставить родственников погибших в Иран, а также направить экспертов, которые уже готовы приступить к работе.

Крушение украинского самолета в Иране

Украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа).

Граждан России среди погибших нет.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Тегеран Украина МАУ Боинг

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