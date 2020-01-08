Карлос Гон обвинил руководство Nissan в сговоре

Экс-глава Nissan Карлос Гон на пресс-конференции в Бейруте Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон сказал, что бежал из Японии, чтобы спастись от "политического преследования", обвинив японских прокуроров и топ-менеджеров Nissan в сговоре против него.

Гон выступил в среду на пресс-конференции в Бейруте, назвав себя жертвой несправедливой японской системы.

"Я не бежал от правосудия. Я бежал от несправедливости и политического преследования", - сказал он.

Бывший глава Nissan, ожидавший суда в Японии и находившийся под подпиской о невыезде, 31 декабря прибыл в Ливан. Он вылетел из Японии в Турцию на частном самолете, на борт которого был пронесен под видом багажа в упаковке как звуковая аппаратура, а в Стамбуле был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Дело Гона

Карлос Гон был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания.

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте прошлого года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн. Он отрицает предъявленные ему обвинения. Как заявляет защита Гона, его устранение от руководства Nissan и Renault было продиктовано стремлением предотвратить углубление альянса двух автопроизводителей, которое продвигал Гон, но которого не хотели в Японии.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что прокуратура Токио выдала ордер на арест супруги Гона Кароль Гон. Ее подозревают в даче ложных показаний.

В среду японские СМИ сообщили, что прокуратура провела обыски в офисе адвоката Гона Дзюнъитиро Хиронаки.

Согласно условиям освобождения под залог, Гон мог пользоваться компьютером в офисе своего адвоката. СМИ сообщали, что прокуроры, скорее всего, изъяли компьютер, чтобы выяснить, как Гону удалось сбежать из Японии и кто помогал ему.