Лидер иракских шиитов призвал ответить на действия США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Иран сделал первый ход в ответ на агрессию США, теперь пришло время действовать и иракцам, заявил глава поддерживаемой Ираном иракской шиитской группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" Каис аль-Казали.

Daily Star приводит слова аль-Казали, который заявил, что пришло время и иракцам "дать первый ответ на гибель мученика командира (Абу Махди - ИФ) аль-Мухандиса" (заместителя командующего шиитским ополчением Ирака, который погиб 3 января в результате американского авиаудара).

"А поскольку народ Ирака храбр и преисполнен энтузиазма, то их (иракцев - ИФ) ответ будет не менее серьезным, чем иранский. Это обещание", - добавил он.

США ранее признали "Асаиб Ахль аль-Хакк" террористической организацией.

3 января стало известно, что США провели в Багдаде операцию по уничтожению иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию 3 января.