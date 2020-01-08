СМИ узнали об иракском предупреждении военных США об ударе Ирана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские военные, размещенные в Ираке, получили заблаговременное предупреждение об иранской ракетной атаке и сумели обезопасить себя в укрытиях, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США.

"Сработала система раннего оповещения", - сказал он, не уточнив, как именно военные США узнали о приближении иранских ракет.

Между тем, телеканал CNN сообщал, что иранская сторона перед ударами по базам с военными США направила властям Ирака устное предупреждение о скорой атаке. Затем Ирак предупредил американских командиров о предстоящем ударе.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Пока что информация о жертвах этих ударов не поступала, однако соответствующие ведомства продолжают оценивать урон от недавних действий Ирана.