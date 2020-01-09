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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В СНБО Украины заявили о трех секретных версиях крушения "Боинга" в Иране

В общей сложности сейчас рассматриваются 7 версий катастрофы, сообщил глава СНБО Алексей Данилов

В СНБО Украины заявили о трех секретных версиях крушения "Боинга" в Иране
На месте крушения "Боинга" в Иране
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сейчас рассматриваются семь версий причин крушения самолета Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ" в Тегеране, четыре из которых были обнародованы, а еще три пока не разглашаются, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как рассказал Данилов в четверг днем в эфире телеканала "Украина 24", основной версии ЧП пока что нет. "Я могу сказать, что "Восток - дело тонкое", с самого утра работает наша группа там (в Иране - ИФ), но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события", - добавил глава СНБО.

Данилов также заявил журналистам, что участвующие в расследовании украинские эксперты "являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране". "Они занимались вопросами относительно "Бука" (ЗРК "Бук" - ИФ), которым был сбит самолет на территории Донецкой области (в июле 2014 года - ИФ)", - отметил секретарь СНБО.

Ранее в четверг Данилов сообщал о проходившем в Иране совещании с участием представителей компетентных органов этой страны, в том числе иранского отделения IСАО - международной организации гражданской авиации, на котором рассматривались, в том числе, четыре основных версии ЧП.

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - сказал секретарь СНБО.

В свою очередь редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в фейсбуке со ссылкой на источники, что по данным из государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране, "на двигателях нет следов пожара".

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

В связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране 9 января объявлено на Украине днем траура.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

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Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"Цветы у посольства Ирана в КиевеЧлены иранской общины Торонто во время траурных мероприятий в память о жертвах трагедииЦветы возле посольства Украины в МосквеВ киевском аэропорту "Борисполь", куда должен был прилететь пассажирский самолет из ТегеранаИмпровизированный мемориал в Эдмонтоне, КанадаЦветы и свечи в память о жертвах крушения у посольства Канады в КиевеПрезидент Украины Владимир Зеленский возлагает цветы к фотографиям погибших в аэропорту "Борисполь"
Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Хроника 08 – 09 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
СНБО Алексей Данилов Украина Иран Тегеран

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