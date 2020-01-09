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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Саудовский оператор танкеров приостановил проход через Ормузский пролив

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Национальная судоходная компания Саудовской Аравии Bahri, которая, в частности, занимается транспортировкой нефти, приостановила проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Эта мера, принятая после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке, может ограничить поставки нефти из Саудовской Аравии. Через Ормузский пролив идет примерно одна пятая мировых поставок нефти.

Нефтяные танкеры подвергались атакам в Персидском заливе в прошлом году после того, как США вновь ввели санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана. Помимо этого, Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на саудовские нефтяные объекты в сентябре.

Нефть существенно подорожала сразу после иранских ударов по американским базам в Ираке. Цена Brent выросла более чем на 5%, до $71,75, но затем снизилась из-за отсутствия незамедлительных ответных действий США.

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В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не пострадали в ходе атак.

Фрахтовые брокеры в Лондоне сообщили, что ряд других судоходных компаний также сокращают транспортировку через Ормузский пролив. Некоторые из них осуществляют проход только в светлое время суток. Однако фрахтователи ожидают, что большая часть нефтяных поставок продолжится.

Саудовская Аравия может экспортировать нефть с побережья Красного моря на западе страны. Нефтедобывающие районы, находящиеся на востоке, связаны с портом Янбу на Красном море нефтепроводом "Восток-Запад" мощностью 5 млн б/с. Однако Саудовская Аравия продолжает осуществлять большую часть экспорта с восточного побережья.

Саудовская Аравия

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