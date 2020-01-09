Минобороны Абхазии отказалось вмешиваться в политические события в республике

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, которые происходят на данный момент в республике, заявил "Интерфаксу" министр обороны Абхазии Мираб Кишмария.

"Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа", - подчеркнул Кишмария.

Ранее в четверг корреспондент "Интерфакса" сообщал, что оппозиция попыталась взять штурмом здание администрации президента республики в Сухуме, в итоге охрана применила к активистам силу.

Всего на площади перед администрацией президента, по предварительным данным, собралось около 800 человек. Участники акции утверждают, что на прошедших выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы.

Сторонникам оппозиции удалось выломать парадную дверь и разбить окно, они пытаются пройти дальше. Нескольким участникам акции удалось прорваться внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение.

По некоторым данным, среди штурмующих здание администрации президента находились родственники убитых 22 ноября у ресторана "Сан-Ремо" криминальных авторитетов.