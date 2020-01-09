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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Абхазский суд на фоне протестов перенес рассмотрение иска об отмене итогов выборов президента

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии перенесла на неопределенный срок рассмотрение иска экс-кандидата в президенты, одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинии о признании недействительными итогов второго тура выборов главы республики.

При этом суд удовлетворил ходатайство адвоката Квицинии об отводе судьи Романа Кварчии. Адвокат истца Инга Габилаиа объяснила свое требование тем, что у Кварчии истек срок полномочий судьи, и дальнейшее его пребывание в должности судьи напрямую зависит от президента, а также от члена квалификационной коллегии судей от исполнительной власти Дмитрия Шамба, который в этом судебном процессе представляет интересы Центризбиркома.

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По мнению адвоката, такое положение судьи Романа Кварчии может сказаться на его позиции по рассматриваемому иску.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката и объявил, что для дальнейшего рассмотрения иска необходимо сформировать новый состав судей.

Решения суда по этому иску ожидали несколько сотен сторонников оппозиции, митингующих у здания администрации президента Абхазии. Они заявляли, что не намерены расходиться до оглашения решения суда. В результате стычек между участниками акции и охраной здания пострадали несколько человек, им оказали медицинскую помощь.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил "Интерфаксу", что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. По его словам, сейчас проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".

Хроника Протесты в Абхазии
Абхазия Рауль Хаджимба

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